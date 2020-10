Se billedserie Aurélien Ciller læste på sin pop-up-udstilling fredag op fra sin bog om strandlivet i Marseille. Her ses han i den tidligere vaskehal i Anneberg Kulturpark, hvor han gør billederne klar til udstillingen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Sydfransk varme poppede op

Odsherred - 17. oktober 2020 kl. 09:30 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Der er langt fra den azurblå himmel over Marseilles strande til en iskold vaskehal i Anneberg Kulturpark.

Men i et par dage har den 34-årige franske fotograf Aurélien Ciller gjort sit til at eliminere temperaturforskellene. Han ankom til Danmark mandag, arrangerede en udstilling på den franske ambassade i København og tog videre til Anneberg Kulturpark for udstille farvestrålende fotografier fra sin fødeby i det sydlige Frankrig.

- Jeg holder meget af Marseille, som jeg flyttede fra for 12 år siden. Selv om folk er meget forskellige, er der noget, som binder denne multikulturelle by sammen. I dag er det en meget attraktiv by at bo i, men det var ikke tidligere, fortalte Aurélien Ciller, mens han tog vaskehallen under inspektion. På fredagens pop-up-udstilling læste Aurélien Ciller også op fra sin bog om strandlivet i Marseille.

- Der er en særlig livsstil på stranden. Jeg er i mine fotografier især optaget af, hvordan de ældre bruger strandene i Marseilles til sportslige aktiviteter hele året, sagde Aurélien Ciller, som har samarbejdet med danske kunstnere i flere år.

Udstillingen i Anneberg Kulturpark kom i stand i et samarbejde med to kunstnere, som er velkendte i Odsherred, billedkunstneren Frederik Næblerød og fotografen Casper Aguila. De stod blandt andet for en meget omtalt kunstinstallation ved Flyndersø for et par år siden. De to har indledt et samarbejde med Gitte Klausen, som ejer Anneberg Kulturpark.