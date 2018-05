Malergården i Plejerup sæson-åbner. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Swanernes kunstnerhjem sæson-åbner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Swanernes kunstnerhjem sæson-åbner

Odsherred - 04. maj 2018 kl. 15:43 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kristi himmelfartsdag, torsdag den 10. maj, slår kunstnerfamilien Swanes hjem, Malergården i Plejerup, vognportene op for den 14. sæson som offentligt kunstnerhjems-museum, det eneste på Sjælland.

Det er en del af Malergårdens fundament, at stedet fremstår som i familiens Swanes tid; at man inde og ude fornemmer kunstner- og hverdagslivet, der har udspillet sig siden 1934. Bygningerne blev opført som led i et paradis-projekt, følt af Sigurd Swane og tegnet af hustruen Agnete Swane som arkitekt.

I vinterens løb har Odsherred Kommune som ansvarlig for bygningerne foretaget udbedrings-arbejder, dog ikke forstyrrende for den autentiske helhedsoplevelse af at være på besøg i et pittoresk kunstnerhjem. Også adgangsvejen er udbedret og klar til åbningen.

I sidelængen blev der for et par år siden indrettet kunstskole i Swanernes ånd. Faciliteterne er flittigt benyttet af kurser og hold, og også familier har mulighed for at udfolde sig kreativt, når de har høstet inspiration i Malergårdens stuer og set på Sigurd Swanes kunstværker.

Den sidste Swane, sønnen Henrik, boede i sidelængen frem til sin død i 2011 og var med til at gøre Malergården til et levende kunstnerhjem.