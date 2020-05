Se billedserie Klaus Adamsen, formand for Odsherred Svømmeklub, håber snart, at hans medlemmer kan hoppe i poolen i Vig. Billedet er fra 2017. Foto: Preben Moth

Svømmere vil snart i vandet

Odsherred - 26. maj 2020
Af Torben Andersen

Siden den 12. marts har svømmehallerne i Odsherred været lukket på grund af corona-krisen. Og det har ramt over 1500 lokale svømmemotionister i alle aldre. Dansk Svømmeunion mener, at der er en realistisk mulighed for, at svømmeklubberne får lov til at sende sine svømmere i poolen i begyndelsen af næste måned - uden at svømmehallerne dog bliver åbne for offentligheden. Og en genåbning er noget, som formændene Betina Larsen, Dragsholm Svømmeklub, og Klaus Adamsen, Odsherred Svømmeklub, ser frem til.

- Jeg har fuld forståelse for, at der er nogle ting, som er vigtigere at genåbne end svømmeklubber, men nu vil vi altså gerne i gang. Det har været hårdt for vores svømmere, og vores økonomi lider naturligvis også under det, siger Betina Larsen.

- Hvis vi får lov at åbne hurtigt, så vil vi have 14 dage, inden sæsonen er forbi. Det vil vi bestemt gerne udnytte, men det afhænger også af, hvornår vi i givet fald får nogle retningslinjer, og så vil vi få meget travlt. Vi kan som forening godt stå for svømningen, men det bliver meget besværligt, for der skal jo sprittes af hele tiden. Men det er afgørende, at vi får besked i denne uge, siger Klaus Adamsen.

Betina Larsen er også spændt på at se de retningslinjer, der vil følge med en genåbning af svømmeundervisningen.

- Det kunne være dejligt at åbne inden sommerferien, men vi kender ikke de restriktioner, der vil følge med. Jeg tror, at udfordringen ligger i omklædningsrummet, hvor man er tæt på hinanden, mens man let kan fordele svømmerne i vandet, siger Betina Larsen.

Klaus Adamsen fortæller, at han ikke har fået nogen forklaring på, hvorfor svømmehallerne fortsat er lukkede.

- Men jeg er ret overbevist om, at det skyldes, at man jo ikke bare kan klæde om hjemmefra, som fodboldspillere kan, siger Klaus Adamsen.

Begge klubber har hjemsendt deres aflønnede trænere. Betina Larsen oplyser, at klubbens konkurrencesvømmere har fået en del hjemmeopgaver og træningsprogrammer.

- Men det er ikke altså ikke det samme, som at være i vandet, og havet er for koldt lige nu, siger Betina Larsen.

- På grund af forsamlingsforbuddet har vi ikke engang kunne samle svømmere til at løbe en tur eller det, som man kalder tørsvømning, siger Klaus Adamsen.