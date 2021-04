Svømmere kom i vandet igen

- Det er jo bare skønt, at vi igen kan komme i gang. Vi glæder os over, at vi kan nå at komme i vandet, inden sæsonen slutter, hvilket den gør, når skolernes sommerferie begynder. Der er ikke så længe til, og derfor har vi sagt til trænerne, at der ikke skal være så meget fokus på svømmeteknikken her i resten af sæsonen. Medlemmerne og trænerne skal i stedet nyde, at vi nu er tilbage i vandet, og at vi kan være sammen i et fællesskab igen, siger Betina Larsen.