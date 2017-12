Betina Larsen, formand for Dragsholm Svømmeklub - forklarer om betydningen af sponsorhjælpen.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Svømmeklub nyder godt af benzin-støtte

Odsherred - 05. december 2017 kl. 06:09 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er hovedsageligt vore ca. 500-600 børn og unge svømmere i alderen fire-fem år og op til 14-16 år, som får gavn af vores sponsorkroner, fortæller formanden for Dragsholm Svømmeklub Betina Larsen, og hun forklarer videre:

- Det giver os en mulighed for at forsøde tilværelsen for dem, når julemanden måske dukker op ved den sidste undervisningsdag inden jul med godter til børnene. Men ellers støtter vi med forskellige rekvisitter eksempelvis til vandgymnastik og ellers tilskud til vore talent- og konkurrencesvømmere, som vi forsøger at sende til et stævne i udlandet hvert andet år, og ellers hvert andet år til stævner herhjemme. Det er også typisk denne gruppe, som hjælper med benzinkortene ved tanken, så de yder også noget selv på denne måde.

Det kan godt betale sig at tanke hos OK/SuperBrugsen i Asnæs, idet Dragsholm Svømmeklub har modtaget godt 14.000 kr.

Pengene har OK's kunder sparet op til klubben ved at tanke på deres OK benzinkort. Når man vælger at knytte sit benzinkort til sponsoraftalen, støtter man gratis med et øre-beløb for hver liter brændstof, der tankes på kortet. Det koster med andre ord ikke kunden ekstra at tanke, da det er OK og SuperBrugsen i Asnæs, der udbetaler pengene.

OK arbejder løbende på at udvikle sit sponsorkoncept.

Som noget nyt får klubben nu fem øre ekstra for den samme liter, hvis den lokale bilist også køber el hos OK. Og yderligere fem øre pr. liter, hvis bilisten også har mobiltelefoni hos OK. På den måde kan man støtte sin lokale forening/klub med i alt 18 øre, hver gang man tanker en enkelt liter brændstof.