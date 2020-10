Svømmehallens ødelagte tag bliver lavet, og pengene er fundet

»Vi har besluttet, at tagene skal laves, og jeg har bedt administrationen om at gå i gang med at lave en beskrivelse, der kan bruges til det nødvendige udbud. Jeg forventer, at vi kan sende opgaven i udbud sidst på året eller først i 2021, og så skal det laves så hurtigt som muligt,« siger han.