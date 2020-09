Svømmehal genåbnet efter syreudslip

Nykøbing Svømmehal genåbnede lørdag efter nogle dages nedlukning og reparation efter et syreudslip i teknikkælderen. Svømmehallen oplyser på sin facebook-side, at fejlen nu er udbedret og svømmehallen genåbnet.

Udslippet blev opdaget torsdag morgen af to medarbejdere, der straks blev sendt til tjek på sygehuset. Begge medarbejdere blev hurtigt sendt hjem igen.

Syreudslippet opstod i kælderen, hvor der var gået hul på slangen til skabet med 20 liter syre. Under normale omstændigheder ville sådan et udslip blive opfanget af bundkarret, hvor der sidder en alarm.

- I midlertid - uden nogen har opdaget det - er der opstået et hul i karret på størrelse med et knappenålshoved. Og så er syren løbet ud på gulvet, hvor to medarbejdere opdager det, forklarede ledende halinspektør Preben Nielsen.