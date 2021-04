Den 2. maj kl. 10 kan man i Rørvig få sig en svømmetur sammen med andre.

Send til din ven. X Artiklen: Svøm fra Rørvig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svøm fra Rørvig

Odsherred - 21. april 2021 kl. 17:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Vandtemperaturen er langt fra svømmehallens, men med en våddragt kan det sagtens lade sig gøre at svømme i de danske fjorde og søer fra maj. Og nogle gør det endda uden en svømmedragt.

Søndag den 2. maj holdes der »Svøm ud«-dag i hele landet. Det sker for at markere, at åbent vand-sæsonen begynder.

Den erfarne åbent vand-svømmer Peter Schultz står for et arrangement i Rørvig, hvor man mødes kl.10 ved vinterbadeklubbens lokaler.

- Jeg har selv sommerhus i Rørvig, og så tænkte jeg, at det da kunne være oplagt at lave et lille arrangement på havnen, siger Peter Schultz, som tidligere har været med til at arrangere det store svømmestævne Kryds Isefjorden.

- Af og til er der meget lavvandet, så man skal lidt ud fra molen, før man har mulighed for at få et svømmetag. Folk har meget individuelle holdninger til, hvad en svømmetur er. Alle er velkomne, men det er ikke lagt op til at være en badetur, men hvis man synes, at 10 meter er tilstrækkeligt til en svømmetur, så er det fint, siger Peter Schultz, som også meget gerne ser, at der kommer nogle publikummer, som vil heppe på de friske svømmere.

Peter Schultz håber, at arrangementet kan være med til at danne et lokalt netværk af åbent vand-svømmere. At svømme i åbent vand er blevet mere og mere populært, og i Dansk Svømmeunion forventer man en fortsat vækst.

- Det mest besvømmede i Odsherred sted er fra kajakklubben i Rørvig og så over mod Nakkehage. Det handler også om, at der her ikke er så mange både, og så er det mere sikkert. Flere og flere kommuner sætter bøjer ud for at markere, at stedet er sikkert for svømmere. På den måde kan man få en distance på for eksempel en kilometer uden risiko for at blive ramt af en båd eller en windsurfer. Det ville være virkelig fedt, hvis Odsherred Kommune kunne være med på den, siger Peter Schultz.