Svinger sparekniven: Udvalg lukker billedskolen

Odsherred - 10. marts 2021 Af Stefan Andreasen

Et enigt kultur- og folkeoplysningsudvalg i Odsherred valgte tirsdag at se bort fra en redningsplan fra Odsherreds Musikskole og nedlagde Billedskolen i Odsherred fra skoleårets afslutning, oplyser udvalgsformand Gitte Hededam (S.

Det sker som led i en omfattende sparerunde.

Musikskoleleder Bjørn Monberg, Odsherred Musikskole, havde ellers fået genoptaget sagen ved at indsende et forslag om, at billedskolen kunne reddes ved at blive lagt helt ind som en fast del af musikskolen.

Men udvalget valgte at holde fast i at spare 70.000 kr. af billedskolens budget i år og hele budgettet på 127.000 kr. fra 2022, hvilket betyder lukning af skolen.

Billedkunstner Lena Søeborg fra sammenslutningen Stokrosebanden i Nykøbing Sjælland var ellers for nyligt ansat for at revitalisere billedskolen.

Nedlæggelsen af Billedskolen i Odsherred er en del af en måltalsbesparelse, som Byrådet i Odsherred har pålagt udvalgene - en bunden opgave for at polstre kommunens kassebeholdning, oplyser Gitte Hededam.

Udvalget var egentlig pålagt at finde en mio. kr. på budgettet i 2021, men det tal er blevet halveret.

- Det er med blødende hjerte, at vi nu desværre er nødt til at lukke billedskolen. Vi forsøger at gå med i Børnenes Kulturregion i Kulturregion Sjælland, og bruger penge på det projekt, hvor alle børn stifter bekendtskab med billedkunsten, siger Gitte Hededam.

Hun beklager, at nedlæggelsen af Billedskolen i Odsherred også bryder én af fødekæderne til det kunstneriske forberedelseskursus BGK.

Billedskolen administreres og formidles af Odsherred Musikskole men har eget budget med et fast tilskud fra kultur- og folkeoplysningsudvalget.

Den underviser børn i maleri, akvarel, grafik, skulptur, blandform, animation, keramik og tegning.

Som en overbygning til holdundervisningen, der foregår på skolerne i Nykøbing, Asnæs og Hørve, har Billedskolen en talentlinje i maleri med individuel undervisning for særligt dygtige elever.