Der er hygge for alle pengene i den lille »festivalhytte« på marken. Her er det en familie fra Amager, der er på besøg. I baggrunden er det Helle Kjølstad Larsen og Jesper Adler. Foto: Jesper Danscher

SvineRiget - en succes

Af Jesper Danscher - Det er blevet en stor succes, og vi er blevet kimet ned fra hele landet, så vi har fået lært en masse mennesker at kende her over sommeren, fortæller Jesper Adler.

Men efter uge 42, skolernes efterårsferie, er det slut for i år med at overnatte blandt grisene på marked.

Af de mere pudsige historier fra sommerens oplevelser med SvineRiget er et par fra Jylland, hvor kvinden havde lovet manden et wellness-ophold, og hvor skulle være en hemmelighed.

- Hun kørte bilen, mens han havde travlt med at google wellness i de byer, de nærmede sig. De kørte over Storebæltsbroen, og han fortsatte med at google, indtil konen standsede bilen her på gården og fortalte, at de skulle prøve at sove sammen med grisene, fortæller Jesper Adler.