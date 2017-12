Se billedserie Lone Rej håbede, at hun selv kunne drive pub og diskotek O`Maillies videre i Nykøbing, men i stedet er et salg formentlig snart på plads. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Svindlere kostede hende livsværket

Odsherred - 12. december 2017 kl. 16:24 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er svært at drive pub og diskotek, og helt umuligt bliver det, når man kommer i hænderne på svindlere, der gerne vil skumme fortjenesten, men ikke vil betale regningerne.

Det har Lone Rej måtte sande. I fem måneder bortforpagtede hun det populære musiksted O`Maillies i Nykøbing, men forpagterne betalte bare aldrig noget. Manglende husleje, indskud og betaling for varelager, kostede hende over 300.000 kroner, og hun må nu sande, at det ikke er muligt for hende at genåbne stedet.

Derfor håber hun på at et salg af hele ejendommen er nært forestående, og at der igen kan komme musik og fest i den bycentrale ejendom.

At det ikke kun er Lone Rej der er blevet snydt vidner posten om, for stort set daglgt modtager hun breve fra folk, som de nu tidligere forpagtere skylder penge, og hun undrer sig over, at de tilsyneladende har haft held med at overtage en beværtning ved Kalundborg.