Svindlere er på rov i Odsherred

Den seneste uge har en del borgere i Odsherred oplevet, at få mystiske telefonopkald fra personer, som udgiver sig for, at være rådgivere fra Dragsholm Sparekasse.

Svindlerne er udspekulerede og veltalende. De har for eksempel også formået, at få det til at se ud som om, de ringer fra Dragsholm Sparekasses hovednummer.

Svindlerne har ikke en liste over sparekassens kunder, så de skyder med spredehagl, når de ringer folk i Odsherred op og satser på, at det er en kunde i sparekassen, de har fået fat i.

Flere af sparekassens kunder er allerede gået i svindlernes net, og har efterfølgende fået tømt deres bankkonto. Dorte Gøeg Jacobsen fra Asnæs var dog ikke sådan at løbe om hjørner med, da hun onsdag ved 16.30-tiden fik et opkald fra en person, som præsenterede sig som kunderådgiver i Dragsholm Sparekasse.