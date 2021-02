Jane Lykke kan se tilbage på et år i coronaens tegn, hvor familien uforvarende kom i centrum, fordi svigersønnen var den første dansker, der blev konstateret smittet med covid-19 Foto: Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Send til din ven. X Artiklen: Svigersønnen var landets første corona patient Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svigersønnen var landets første corona patient

Odsherred - 27. februar 2021 kl. 17:23 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Natten til den 27.februar sidste år ringede telefonen hos Jane Lykke, fra Vig, og hendes mand med beskeden om, at deres svigersøn var blevet konstateret smittet med corona efter en skiferie til Italien.

Svigersønnen, Jakob Tage Ramlyng, beskrives som corona-patient nummer 1, og hans sygdomsforløb fik en del medieomtale, særligt fordi han er redaktør på TV2 News, men for Jane Lykke var en af de største bekymringer dengang, at det ene barnebarn fyldte 13 år den 28.februar, og at festplanerne måtte ændres til skypehilsener og fødselsdagssang fra haven.

Ikke en særlig tilfredsstillende måde at blive teenager på.

Idag, et år senere, er der også forberedelser til barnebarnets fødselsdagsfest, og denne gang bliver det en tand mere som hun kan lide det.

Bedsteforældrene besøger ham, to og to, men fysisk, for der er brug for at være sammen, og selvom hun har stor respekt for alle de lidelser corona pandemien har ført med sig, så ser hun også tilbage på et år med lyspunkter.

- Vi har flere gange haft vores barnebarn siddende herhjemme i hoodie og modtage hjemmeundervisning, og jeg må sige, at vi sjældent har haft så meget dejlig bedsteforælder-tid som i det forløbne år,« siger hun.

Corona-året 2020 var også året, hvor Jane Lykke sagde farvel til Vig Bio, efter 28 år som engageret medlem og formand, og selvom der har været biograf- abstinenser, så er hun egentlig overrasket over, hvor nemt det har været at flytte de mange før så travle timer til at nyde de nære relationer, og lysten til at forkæle hinanden lidt ekstra ved spisetid, har betydet adskillige take-away menuer fra Madkunsten, i Nykøbing.

Hun slår fast, at hun godt er klar over, at corona pandemien har kostet mange dyrt i tabte relationer, ensomhed og virksomheder, der er hårdt presset, men for hende og hendes familie har året også budt på meget mere nærvær og tilfredshed i de venskabelige og familiære relationer.