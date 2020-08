Svenske storke på besøg er ganske sjældne

»Det er desværre ikke et syn vi oplever ret tit i denne del af landet. Længere sydpå på Sjælland sker det hvert efterår. Det er typisk unge svenske storke der er på vej til vinterkvarteret. Svenskerne har igennem efterhånden mange år haft et projekt, hvor de har storke under hegn som yngler, og de unge storke herfra får lov at flyve sydpå. Flere af disse storke er efterhånden kommet tilbage og yngler nu primært i Skåne som vilde storke, så de har faktisk opnået at få en vild bestand af storke igen,« siger han.