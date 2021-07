Svar om nærpoliti er udsat

Hvis intet nyt er godt nyt, så må det være det Midt- og Vestsjællands Politi har til spørgsmålet om en placering af en kommende nærpolitistation i Odsherred. I december sidste år skrev S-regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige under på en ny aftale for ordensmagtens vilkår frem til 20203. Der var tale om en milliardaftale, hvor det var et stort politisk ønske, at få mere politi tættere på borgerne.

Ønsket blev indfriet ved at der i aftalen indgik oprettelse af 20 nye nærpolitistationer rundt om i landet. Odsherred blev udpeget som et af de steder, hvor der skulle oprettes en nærpolitistation, efter at man i kommunen i en årrække har måttet nøjes med en nærpolitistation i Nykøbing med to timers bemanding en enkelt dag om ugen. En nærpolitistation vil betyde fem ekstra politiårsværk i Odsherred.