Svært projekt snart slut

Siden oktober har Odsherred Forsyning været i gang med et mindre kloakprojekt i Vindekilde. Et sommerhusområde med 10 ejendomme skal tilsluttes offentligt kloak for at beskytte badevandskvaliteten ved Sanddobberne. Projektet forventes afsluttet inden den 1. december, men selv om det har været et lille, har det ikke været et helt let projekt, fortæller Odsherred Forsyning i en pressemeddelelse.