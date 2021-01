Se billedserie Usikkerhed om de nye corona-mutationer og vaccine-leverencerne får ikke Vig Festivals nyvalgte formand til at tvivle og ændre kurs - planen er fortsat at gennemføre sommerens festival, med mindre sundhedsmyndighederne bremser den. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Svært at se, hvad der er rigtigt og forkert - så vi fortsætter planlægning af sommerens festival

Odsherred - 26. januar 2021 kl. 21:25 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Der er store problemer med vaccine-leverancer og kæmpe usikkerhed om de mere smitsomme nye corona-mutationer og deres fremmarch.

Alligevel satser Vig Festivals bestyrelse på at gennemføre festivalen 8.-10. juli som planlagt.

- Vi kører efter vores plan og arbejder frem imod at holde festival til sommer, men vi følger hele tiden med i meldingerne fra myndighederne, og de svinger jo meget fra dag til dag.

- Det er svært at se, hvad der er rigtigt og forkert, så i mellemtiden forbereder vi os bare på at skulle holde festival, siger formand for Vig Festival, Lars Gjerlufsen.

- Det ville være underligt af os at aflyse nu, hvis det så senere viser sig, at man gerne må holde festival. Vi er nødt til at tro på det, med mindre vi får at vide af myndighederne, at det ikke kan lade sig gøre.

- Det er ikke os, der skal gå ud og aflyse festivalen. Det må være myndighederne, siger formanden.

- Det kan godt være, at vi får færre vacciner i januar og februar, men hvis kapaciteten så øges i månederne efter, så vi kommer på sporet om et par måneder, vil det måske ikke ændre på den dato i slutningen af juni, hvor alle kan være færdig-vaccineret, siger Vig-formanden.

Den verdenskendte Glastonbury Festival i England 23.-27. juni har meldt ud, at de udsætter festivalen til 2022.

Omvendt har Roskilde Festival oplyst, at man fortsat planlægger efter en festival 26. juni-3. juli.

Her holder man nøje øje med det arbejde, som brancheforeningerne Dansk Live (festivalerne), Divisionsforeningen og Horesta har i gang med at udvikle sundhedsforsvarlige løsninger til brug, når mange mennesker skal samles - blandt andet hurtig-test og et »corona-pas«, hvor en negativ test, en vaccine eller dokumentation for antistoffer i blodet kan give adgang.

Også Northside 3.-5. juni, Tinderbox 24.-26. juni og Skanderborg Festival 4.-8. august arbejder på at kunne holde festival som planlagt.

- Vi ligger lidt i læ af Roskilde Festival - både hvad angår dato og størrelse. Så vi holder øje med Roskilde Festival, siger Vig Festival-formand Lars Gjerlufsen og håber, at der kommer klare meldinger fra myndighederne inden påske.

Børn under 16 år er ikke omfattet af vaccine-planen - vaccinerne er endnu ikke afprøvet i aldersgruppen - og der vil derfor være en potentiel smitte-risiko ved at have børn med på familie-festivalen Vig Festival.

- Der afventer vi en udmelding fra sundhedsmyndighederne, og så ser vi til den tid, hvordan vi skal agere i det, siger Lars Gjerlufsen.

- Vi ved jo heller ikke, om der vil køre restriktioner et år mere, og om der vil blive indført helt nye restriktioner. Men vi håber på snart at få nogle meldinger, siger formanden