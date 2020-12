Jobudsigterne i 2021 afhænger ikke mindst af, hvordan corona-situationen udvikler sig. Foto: Preben Moth

Svært at job-planlægge i corona-tider

Odsherred - 09. december 2020 kl. 21:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Odsherred Kommune skal også have en beskæftigelsesplan for det kommende år. Men det er ikke nemt at se ind i krystalkuglen, når corona-situationen er så uafklaret, som den er lige nu.

- Det er vanskeligt at lave en plan, hvor vi kan være sikre på at nå målene. For vi ved jo ikke, hvordan året kommer til at gå Men det ændrer ikke ved, at det altid er godt at have nogle målepunkter, siger borgmester Thomas Adelskov.

Økonomiudvalget så i går på beskæftigelsesplanen, som senere skal i byrådet. Planen, som har været til høring hos LO, handicaprådet, integrationsrådet og Odsherred Erhvervsforum, er underlagt nogle generelle fokusområder, som er fastsat af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Et nyt indsatsområde handler om, at alle ledige skal have en værdig sagsbehandling, og Odsherred Kommune vil i forlængelse heraf blandt andet sikre borgerne »enkle forløb og effektive løsninger«.

Økonomer forventer en moderat lavkonjunktur i de kommende år, og derfor vil sagsbehandlingen i Odsherred blive tilrettelagt, så arbejdsløse får »en tidlig og effektiv indsats« for at at modarbejde risikoen for langtidsledighed.

Beskæftigelsesplanen indeholder også et punkt om, at der mangler yngre arbejdskraft inden for handel og bygge- og anlægsbranchen samt social og sundhedsområdet. Voksenlærligeordningen er et redskab som kan anvendes her, da der bliver færre og færre 16-20-årige i kommunen.