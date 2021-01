Svært at få svar om risici ved vaccinen

Hørve: Bodil Andersen har mange gange kæmpet sin multihandicappede datters sag. Lige nu handler det om Covid-19-vaccine og svar på, om det kan indebære en særlig risiko for den i forvejen erklærede vaccineskadede datter at få en vaccine mod Covid-19.

- Vi ser alle eksperterne besvare spørgsmål på tv, hver gang der er pressemøde om corona. Men for mig har det ikke været muligt at finde svar på mine enkle spørgsmål, siger Bodil Andersen.

- Selv om Covid-19 kan give alvorlig sygdom, vil langt de fleste personer have mild sygdom, og det er derfor vigtigt at vurdere hendes generelle sygdomsrisiko i forhold til anbefaling af vaccination mod Covid-19. Det vil være den læge, der aktuelt behandler din datter, der vil have de bedste forudsætninger for at komme med denne vurdering, skrev lægen fra Statens Serum Institut i sit svar.