Se billedserie Det var langt fra alle effekter, der fandt sin rette ejermand ved fremvisningen at tyvekoster fundet i Nr. Asmindrup.Men nogle ting fandt hjem igen, og det er de effekter, der danner grundlag for at anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi har valgt at prøve en sag om 12 indbrud og hælervarefundet i Nr. Asmindrup ved Retten i Holbæk. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Svære tyverisager uden vidner og tekniske beviser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svære tyverisager uden vidner og tekniske beviser

Odsherred - 13. december 2019 kl. 08:44 Af Marianne NIelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er sin sag at føre bevis for indbrud og hæleri, for det er sjældent kriminalitet, der er vidner til. Det må anklager ved Midt- og Vestsjællands Politi, Thomas Rasmussen, sande efter tre dages bevisførelse ved Retten i Holbæk.

Her er en 36-årig mand fra Nr. Asmindrup tiltalt for indbrud af særlig grov beskaffenhed sammen med en ukendt medgerningsmand. I alt var manden tiltalt for 12 indbrud - primært i Odsherred - og det beskrives i anklageskriftet som »organiseret indbrudskriminalitet«.

Men ingen af de vidner, der blev fremført over tre dage ved Retten i Holbæk i denne uge, havde rent faktisk set indbruddene blive begået.

Ydermere, så er der fundet så mange genstande, som man ikke har kunnet knytte til et indbrud eller en anden form for ejerskab.

- Der er ikke nogen, der har genkendt effekterne, og derfor har man heller ikke kunnet identificere om de stammer fra det ene eller det andet. Vi har heller ikke kunnet få nogen forklaring på, hvad der er hvad. Det er det, der gør en tyverisag svær, at man arbejder med dét, forklarer anklager i sagen mod den 36-årige tiltalte.

Når anklagemyndigheden alligevel rejser sagen ved domstolen, så skyldes der blandt andet ved fremvisningen i juni på brandstationen i Roskilde trods alt blev identificeret en række effekter.

- De mener at kunne genkende det som ting, der er blevet stjålet ved et indbrud de har haft, og det gør at man får en mistanke om, at der er mere i det, end det folk har kunnet genkende.

- Et indbrud, hvor der hverken er vidner eller tekniske beviser, så begynder man at bevæge sig ud i hvad man ellers kan gribe til. Og når man finder effekter, som folk identificerer som deres, taler jo for at man har haft en eller anden rolle i det indbrud, forklarer anklageren.

Sagen, som begyndte i byretten mandag, skulle torsdag være afgjort, men dommeren i sagen mente ikke at der var skabt tilstrækkeligt overblik over hvilke effekter, der kunne knyttes til hvilke indbrud, og gav anklageren lektier for og udskød samtidig procedurerne og domsafsigelsen til mandag.

relaterede artikler

36-årig nægter kendskab til enorm mængde tyvekoster fundet i hans værksted 09. december 2019 kl. 17:28

Travl tyv: Tyvekoster kan spores helt tilbage til 2014 19. juni 2019 kl. 07:04

Billedserie: Mange i kø for at se tyvekoster 12. juni 2019 kl. 07:54