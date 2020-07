Svær tid for Huset i Asnæs: Vind hvid kronhjort eller fløjtespiller i støtte-lotteri

Se billedserie For at støtte Husets skrantende økonomi som følge af tre måneders corona-nedlukning har formanden Dag Aronson (foto) taget initiativ til en kunst-lodtrækning. Billedvæver Margrethe Agger og Dag Aronson sponserer henholdsvis en billedvævning og et oliemaleri til udlodning blandt medlemmerne af Husets Venner. Foto: Stefan Andreasen

Odsherred - 22. juli 2020 kl. 16:48 Af Stefan Andreasen

Corona-krisen - med samfunds-nedlukning og forsamlings-restriktioner - har været hård ved Huset i Asnæs.

- Vi lukkede ned den 13. marts og holdt lukket i tre måneder og mistede indtægter fra fire aflyste udstillinger. Derfor søgte vi regeringens hjælpepakke.

- Men vi kan ikke få hjælp, fordi vi er en kunstnerdrevet, selvejende institution. Der skal være én ejer, hvis man skal komme i betragtning, siger Dag Aronson, formand for Huset i Asnæs.

- Vi er gået glip af indtægter fra salg af kunstværker i tre måneder. Det er ganske alvorligt for Huset - vi skal sælge hver måned for at kunne betale vores udgifter.

- Det er nødvendigt at tænke alternativt nu for at skaffe midler til Husets drift. Derfor har jeg ekstraordinært taget initiativ til en lodtrækning, hvor Margrethe Agger og jeg sponserer henholdsvis en billedvævning og et oliemaleri til udlodning blandt medlemmerne i Husets Venner, fortæller formanden.

De to værker - Margrethe Aggers hvide kronhjort og Dag Aronsons oliemaleri, en videre-digtning af den franske impressionist Édouard Manets skyggeløse fløjtespiller »Le Fifre« fra 1866 - repræsenterer hver en værdi på 18.000 kr.

Hvert lod koster 100 kr., og der kan købes lodder i sommerudstillingens periode frem til 16. august. Lodtrækningen foregår i Huset søndag den 23. august kl. 15, hvor alle er velkomne.

- Vi håber, at folk har lyst til at støtte Huset i denne svære tid, siger Dag Aronson.

Huset genåbnede 13. juni med en udstilling med landskabsmaler Jørgen Albrechtsen.

- Han solgte virkelig godt. Han er en lokal, kendt maler, og det var en rigtig succes for ham og Huset. Det bliver svært for os at følge op på. Men alt i alt er vi kommet godt fra start efter genåbningen. Publikums-interessen er fin, siger Dag Aronson.