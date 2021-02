Svær luknings-beslutning: Formand var selv med til at grundlægge alsangen i teater-parken

Gitte Hededam (S), formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred, har sammen med resten af udvalget været med til at nedlægge det årlige alsang-stævne i den gamle teaterpark i Nykøbing Sjælland for at spare 20.000 kr. årligt som led i en større budget-tilpasning.