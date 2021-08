Svada fra kandidat til Folkemødet: Deltager ikke med coronapas

»Nye Borgerlige blev inviteret med til Folkemødet med meget kort varsel, hvilket umuliggjorde vores deltagelse, da vi allerede havde andre planer. Dernæst bliver jeg bare nødt til at sige, at når man arrangerer et folkemøde og kræver fremvisning af coronapas i indgangen, så deltager jeg ikke. Dette gælder sandsynligvis også for mange af Nye Borgerliges vælgere. At Folkemødet så oven i købet har kostet 210.000 kr. samt cirka 500 medarbejdertimer betalt af skatteborgerne, gør ikke sagen bedre,« siger hun.

Nye Borgerliges spidskandidat er sikker på, at arrangementet har været særligt favorabel for borgmesteren.

»Man kunne måske have tænkt arrangementet mere kreativt, og stadig overholde restriktionerne, og på den måde ramme en bredere målgruppe. Dog forestiller jeg mig, at Thomas Adelskov(Odsherreds borgmester, red.) ikke har noget imod, at målgruppen har været indskrænket, selvom det jo har betydet, at der desværre ikke har været lige adgang for alle til et folkemøde, der ellers skulle hylde demokratiet og forskellige politiske holdninger,« siger hun.