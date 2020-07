Surfer redder livløs mand

Tirsdag kl. 14.10 var to mænd ude at svømme i vandet ved Nekselø Bugt- ud for Nekseløvej, da den ene ser, at den anden ligger ubevægelig på maven. To surfere kommer til undsætning og får givet den livløse mand i 60'erne hjerte-og lungemassage.