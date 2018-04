Send til din ven. X Artiklen: Superfar: Løber 156 km for søns skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Superfar: Løber 156 km for søns skole

Odsherred - 02. april 2018 kl. 08:03 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste forældre til skolebørn kender nok til følelsen af god samvittighed, hvis man har bagt en kage til et forældremøde eller på frivilligdag har været med til at male skolens plankeværk. Mark Andersen fra Klint har også fået lyst til at støtte op om sin søns skole, Rørvig Friskole. Dog er hans støtteprojekt på et niveau, som de færreste forældre har prøvet.

- Jeg har valgt at stille mine ben til rådighed for friskolens støtteforening, siger Mark Andersen.

Han er det der hedder ultraløber, og det betyder, at han har en række langdistanceløb under ekstreme forhold på sit CV. Til maj drager han til Skotland, hvor han deltager i det 153 km lange The West Highland Challenge Race. Det er en rute som vandrere normalt bruger mellem fem og syv dage på. Løbet skal dog gennemføres på under 35 timer, og Mark Andersen satser på, at han kan nå det under 24 timer. Det er ikke et løb for hvem som helst.

- Man skal have tungen lige i munden, for man skal kravle og springe over klippeformationer undervejs, fortæller Mark Andersen.

Løbet afsluttes for foden af UKs største bjerg Ben Nevis. Løberne har derfor et tilbud om, at de lige kan snuppe 16 kilometer ekstra op ad det store bjerg.

- I de fire år løbet har eksisteret, har der ikke været nogle løbere, som har gjort det. Men jeg vil meget gerne, hvis forholdene er til det, siger Mark Andersen håbefuldt.

Støtten til Rørvig friskole sker gennem donationer, hvor man på forhånd skal donere et fast beløb per løbet kilometer, om Mark Andersen gennemfører under 24 timer eller om han når toppen af Ben Nevis.