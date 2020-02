Den sunkne kutter i Rørvig Havn nåede at ligge i havnen i over et halvt år, før den blev fjernet. Foto: Preben Moth

Sunken kutter er endelig fjernet

Efter over et halvt år som havneaffald er en sunken kutter blevet fjernet fra Rørvig havn. Regningen skal nu sendes videre, og den er dyr.

Kutteren, der i over et halvt år har ligget og skvulpet halvødelagt i havnebassinet i Rørvig Havn, er blevet fjernet, og regningen skal kommunen står for, i hvert fald i første omgang.

»Kutteren er blevet hævet, da der var lavvandet i havnen. Ved sådan et arbejde skal man ramme det rigtige tidspunkt med hensyn til lav vandstand. Nu er den ved at blive skilt ad i mindre stykker. Den endelige pris for hævningen kender vi ikke endnu, da der er en del ukendte faktorer i sådan en sag, men det bliver ikke under 100.000 kroner,« siger han.