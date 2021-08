På grund af personalemangel ser Odsherred Kommune sig nødsaget til at skære ned på sundhedsplejerskernes hjemmebesøg hos spædbørn. Foto: Kenn Thomsen.

Sundhedsplejersker må droppe flere opgaver

Odsherred - 20. august 2021 kl. 06:45 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Det er fortsat ikke lykkedes for Odsherred Kommune at besætte de fire ledige stillinger som sundhedsplejersker, og forvaltningen er nu kommet med et forslag til en række opgaver, som de tilbageværende fire sundhedsplejersker for nuværende ikke længere kan varetage.

- Det er trygt nok at være et lille barn i Odsherred. Vi har stadig sundhedsplejersker, men vi bliver nødt til at prioritere benhårdt, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S).

Den nye liste med opgaver tæller blandt andet hjemmebesøg når barnet er 2 måneder, hjemmebesøg når barnet er 4-6 måneder og når barnet er 8-10 måneder. Hjemmebesøg, hvor der er fokus på yidlig opsporing af mistrivsel og udviklingsudfordringer hos det spæde barn. Der vil heller ike længere bliver fortaget måling og vejning af eller på mellemtrinnet og synsprøver på elever i 6.eller 7. klasse, som sundhedsplejerskerne også hidtil har taget sig af.

En lang række kommuner landet over oplever problemer med at rekruttere sundhedsplejersker.

- Det er en grotesk situation, for der er masser af sygeplejersker på landsplan, som gerne vil videreuddanne sig til sundhedsplejersker, Men man kan jo ikke fange fisk i en sø, hvor der ingen fisk er, siger Søren With.

Problemerne med rekruttering af sundhedsplejersker til Odsherred hænger ifølge administrationen også sammen med »et ry for at have knappe ressourcer og for lavt fagligt niveau i forhold til opgavernes indhold og karakter«. Børne- og Uddannelsesudvalget vil nu kontakte Sundhedsministeriet vedrørende mulighed for at få dispensation i forhold til at kommunen ikke kan opfylde lovgivningen på området.