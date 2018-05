Sundhedsplatform koster festival dyrt

- Det er ærgerligt, at vi og andre festivaler påføres en stor ekstra-udgift på grund af den nye sundhedsplatform. For os er det 150.000 kr., som kun kan tages et sted fra, nemlig fra det overskud, der skulle uddeles til de arrangerende foreninger. Men vi vil ikke gå på kompromis med vores gæsters sundhed og sikkerhed, og vi er glade for at kunne samarbejde med Røde Kors, der er et solidt og kendt brand, om akut-stuerne, siger festivalformanden.