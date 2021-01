Det lokalt valgte Socialdemokratiske folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff håber at 10-års plan for psykiatrien kan forebygge den slags tragedier.

Sundhedsordfører efter drab på ansat på opholdssted: »Psykiatrien er presset«

Han er sit partis sundhedsordfører, og han håber, at regeringens planer for psykiatriens fremtid vil virke forebyggende på den slags tragedier.

»Det er en frygtelig tragisk hændelse. Det er desværre en mere generel tendens, at psykiatrien mange steder er presset. Både hvad angår økonomi og medarbejdere.For mig understreger det endnu engang hvor vigtigt det er, at regeringen laver en 10-årsplan for psykiatrien. En plan som er finansieret og som kan sikre, at psykiatrien har et solidt økonomisk grundlag, og vil give patienterne en bedre hjælp,« siger han.