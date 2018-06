Sundhed handler også om netværk

- En del har to eller flere lidelser, og så er det ikke nok, at man bare har kontakt til for eksempel Diabetesforeningen. Men vi oplever også, at en del ældre er alene og savner et netværk. Et netværk kan dog være svært at skabe på egen hånd, men vi håber at kunne understøtte med denne netværksdannelse, og derfor er ÆldreSagen og Mænds Mødesteder også med på sundhedscafeen, fortæller Christina Sunke.