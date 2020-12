Biblioteks- og kulturhusleder Jesper Bertelsen skal igen sætte nedluknings- og aflysnings-skilte på dørene på bibliotekerne i Odsherred. Her foto fra nedlukningen i marts. Foto: Stefan Andreasen

Suk, stort suk: Biblioteker rammes af de skrappe restriktioner

- Suk, stort suk. Men det er selvfølgelig vigtigt at gøre noget nu, indtil vi har vaccinerne. Der er et lille lys i mørket et sted derude, siger Jesper Bertelsen, leder af Biblioteker, Kulturhuse og Borgerservice i Odsherred.