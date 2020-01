Succesrig ejendomsmægler overtager guldsmeden

»Med det nye teaters placering midt på Algade er det blevet et endnu mere spændende sted i byen, og da vi sælger flere boliger end længe har vi brug for at ansætte flere medarbejdere og dermed større lokaler. Samtidig er vi også begyndt at udføre mæglerrelaterede opgaver på konsulentbasis for andre mæglere, og det skaber arbejdspladser, for os og for hele Odsherred. Vi får udover større lokaler også parkeringsfaciliteter på den tidligere Irmas parkeringsplads, og jeg er overbevist om, at det vil give en større synlighed for vores kunder,« siger han til Nordvestnyt.