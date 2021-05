Succesforfatter fortalte om en meget målbevidst dronning

- Vi ved ikke meget om hendes opvækst. Jeg tænker, at hun var meget begavet, og at hun havde sans for det strategiske politiske spil, men hun må også have følt sig meget ensom, sagde Anne Lise Marstrand-Jørgensen, som fortalte livligt og indsigtsfuldt om de komplicerede politiske forhold i de nordiske lande i 1300-tallet.

- Jeg er sikker på, at hun hele tiden har drømt at forene Norden. Hun er enormt god til at forhandle, og hun får opbygget det nok stærkeste rige i Danmarks historie, fortalte Anne Lise Marstrand-Jørgensen.

- Der var rygter om en affære, men et nyt ægteskab ønskede hun ikke, for det ville jo betyde, at hun skulle overgive magten til denne mand, sagde Anne Lise Marstrand-Jørgensen, som forklarede, at hun skal have sympati eller i hvert forståelse for sine hovedpersoner, hvis hun skal være i stand til at skrive om dem. Den populære forfatter afslørede i øvrigt, at hendes næste roman kommer til at handle om de mange tyske flygtninge, der kom til Danmark efter 1945.