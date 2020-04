Karina Dyvekær og Lars Nybjerg har i denne corona-tid ikke tid til at sætte sig i sofaen. Arkivfoto: Jesper Danscher

Succes online går til at betale for tab i butikker

Odsherred - 22. april 2020 kl. 14:30 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi knokler derudad i vores online butik med en omsætning, der når julehandelens højder, fortæller Lars Nybjerg fra Geppels Legetøj i Nykøbing og Asnæs.

Og det er den sidste adresse, der er det store smertensbarn, for butikken har været lukket siden den 11. marts, hvor regeringen lukkede butikkerne i Asnæs Centret og landets øvrige centre.

- Vi har en omsætning på 0 kroner i Asnæs og et påskesalg på 40 procent af det sædvanlige fra butikken i Nykøbing. Men i modsætning til mange andre butikker kan vi ikke få erstatning, fordi vi skal holde lukket, fortæller Lars Nybjerg.

Alle de butikker og selskaber, som Lars Nybjerg ejer er nemlig samlet i et enkelt cvr-nummer.

- Og som reglerne er nu, får vi 0 kroner i kompensation, til trods for at vi ikke har fyret medarbejdere og holder butikken i Asnæs Centret lukket, som regeringen kræver det, siger Lars Nybjerg, der godt kan blive lidt bitter over reglerne.

- I denne tid knokler vi til hen på aftenen med at ekspedere de mange ordrer i vores online-butik, så pakkerne kan komme af sted til kunderne. Og hvad får vi ud af det? spørger Lars Nybjerg.

- Jo, de ekstra penge, vi tjener går til at betale for den lukkede butik. Det er ikke for at pive, men det får os da til at overveje, om vi skal have en butik i Asnæs, eller butikker i det hele taget, siger Lars Nybjerg.

Han er heller ikke afvisende over for ideen om at afskedige nogle af de ansatte.

Det er de tanker, der løber igennem hovederne på Karina Dyvekær og Lars Nybjerg, mens den ene kasse efter den anden med legetøj bliver sendt af sted fra lageret for enden af Algade i Nykøbing.

- Det kan da godt være, vi skal overveje at fyre ansatte, når nu vi ikke kan få kompensation for at få være tvunget til at holde butikken i Asnæs Centret lukket, fortæller Lars Nybjerg, der i den senere tid har haft en rigtig lang arbejdsuge.