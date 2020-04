I Odsherred Kommune har de knækket koden for at forhindre corona smittede plejehjemsbeboere.

Succes i Odsherred: Sådan undgås smittede på plejecentrene

En tredjedel af de coronadøde i Danmark var beboere på plejecentre, men i Odsherred Kommune virker det til, at de har knækket koden til at undgå smittede beboere på plejecentrene.

I hvert fald har der, ifølge centerchef Rikke Krag Iversen, fra Odsherred Kommune kun været èn smittet beboer på plejecentrene, og vedkommende var konstateret smittet efter et hospitalsophold.

»Vi har, af forsigtighedsgrunde, oprettet et sluseafsnit på Lynghuset(plejecenter i Højby, red.). De beboere, der bliver indlagt fra sygeheuset »mellemlander« på disse pladser i seks døgn. Beboerne bliver tæt observeret og plejet for enten mistanke om smitte eller fordi de har COVID-19. Efter seks døgn uden symptomer flyttes beboeren hjem til deres plejecenter. Vi har haft èn beboer fra plejecentrene på slusepladserne, og vedkommende var smittet på sygehuset. Stuepladserne er isoleret hver for sig og fra de andre pladser på Lynghuset og Sejersbo og der er tilknyttet faste medarbejdere til pladserne,« siger hun til dagbladet Nordvestnyt.