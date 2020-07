Succes: Sommertilbud tiltrak mange unge

ODSHERRED: - Jeg må indrømme at jeg er lige ved at revne lidt af stolthed ovenpå dette slidte, forsømte forår.

- Det er helt klart de første 15 tilmeldinger, der er de sværeste at få. Men når man så når over det punkt, så går det stærkt, for så er der nogen, der kender nogen, der skal med og så vil de også gerne med, uddyber Louise Nordlund.

Hun vil ikke udelukke at sommerferieaktiviteter vender tilbage næste år, hvis det kan komme til at fungere i forhold til personalet.

- Det plejer at være der, de ansatte afspadserer, så det skal der jo findes en løsning på. Det har også været med til at udbrede kendskabet til Ung i Odsherred hos de kommende 7. klasser, som vi ikke havde mulighed for at besøge på skolerne på grund af coronaen, siger hun.