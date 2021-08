Odsherred Kommunes borgmester, Thomas Adelskov (S), har netop landet endnu et budget med... Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Styrket demensindsats, besparelser stoppes og støtte til foreningslivet: Budgettet på plads i Odsherred

Odsherred - 29. august 2021 kl. 12:32 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

S, V, DF, Nyt Odsherred og R har skrevet under på budgetaftalen for 2022 i Odsherred Kommune. SF og Enhedslisten skal først en tur i baglandet, før de kan supplere med deres signatur.

Odsherred Kommuens borgmester, Thomas Adelskov (S), er ganske godt tilfreds, mest med, at det, endnu engang, er lykkedes at lande et budget for hele byrådet, men også fordi der nu træffes politiske aftaler om at få lukket nogle massive huller, såsom renovering af kommunens ejendomme, der tilføres 17 mio. kr. og stoppe allerede besluttede måltalsbespatrelser på uddannelses- og det sociale område.

»Det er ikke et prangende budget, for vi bruger hovedparten af pengene på af aflyse de besluttede måltalsbesparelser på det specialiserede skoleområde på 9,8 mio. kr. og det samme på socialområdet, hvor der også lå en beslutning om måltalsbesparelse på 9,8 mio. kr. Et af de steder, hvor vi prioriterer stort, er på efter- og videreuddannelse af kommunens medarbejdere, hvor vi har afsat en pulje på 7 mio. kr. til at sikre, at der er vikardækning, så medarbejderne rent faktisk kan komme på videreuddannelse,« siger han.

Politikerne er også blevet enige om at afsætte 1.5 mio. kr. i 2022 til ombygning af plejecenter Baeshøjgård, så den kommunale demensindsats kan forblive her, og til at komme i gang med at få etableret et egentligt demenshus.

Det lokale foreningsliv har været hårdt presset i coronaperioden, og derfor afsættes der penge til, at de ikke skal gå ned i medlemstilskud, der afsættes 300.000 kr. til genstartshjælp til nødlidende foreninger, og så får forskønnelse og vedligehold af offentlige områder tilført et ekstrabeløb på 500.000 kr.

Der afsættes 2 mio kr. til ekstra cykelstianlæg i 2022, en omlægning af kommuenns bilpark til flere elbiler, 500.000 kr. til akut udskiftning af inventar i kommunalt produktionskøkken og 700.000 kr. årligt fra 2022 - 2025 til naturpleje og udvikling af mere vild natur i Odsherred.

I alt er der afsat 27 mio. kr. til finansiering på driftsområdet og 29 mio. kr. til nyanlæg i 2022.

»Man kan godt kalde budgetaftalen for et kludetæppe, men jeg synes den er et godt udtryk for, at byrådet er villig til at stå sammen om at træffe de nødvendige beslutninger, og så er der små, men vigtige pile, der peger fremad,« siger Thomas Adelskov.