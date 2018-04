Odsherred Kommune skal regne med, at de inden længe får tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelse skal se kommune ekstra i sømmene

Hjemmesygeplejen har længe døjet med eftervirkningerne af et elendigt it-system, og det fik for fire måneder siden en sygeplejerske til at melde kommunen til Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi hun var bekymret for om borgernes sikkerhed var i fare.