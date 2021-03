Se billedserie Der var tæt pakket i teltet, da tv-stjernen Thomas Blachman gæstede Folkemødet i Odsherred i 2018. Det er endnu ikke afklaret, hvor tæt publikum må sidde i teltene i år. Foto: Stefan Andreasen

Styregruppe: Vi tror på, at der bliver folkemøde til sommer

Odsherred - 22. marts 2021 kl. 06:30 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Per Kragh (S), formand for styregruppen for Folkemødet i Odsherred, tror på, at genåbningen er kommet så langt til sommer, at der kan holdes folkemøde lørdag den 28. august, med mange mennesker tæt samlet på pladsen og i de hvide telte på Den Rytmiske Højskole ved Vig.

- Vi er optimistiske og tror på, at vi kan holde folkemøde i år, og vi vil strække os langt for at få mødet til at køre og undgå endnu en aflysning, siger Per Kragh.

- Vi ved selvfølgelig ikke, hvordan det går med de nye mutationer, og om der kommer restriktioner. Vi ved ikke, om der eksempelvis må være 1000 mennesker samlet, men at man skal vise corona-pas for at komme ind. Så må vi tilpasse os efter det.

- Vi satser på at holde et fysisk folkemøde, men hvis vi ikke får lov, så håber vi at kunne lave en digital løsning, hvor det bliver muligt at debattere løs, siger styregruppe-formanden.

- Vi har ikke talt om, hvor langt nede forsamlingsstørrelsen skal være, før vi går over til den digitale løsning.

- Med et forsamlingsloft på 500 vil vil måske kunne køre med billet- og tidsbestilling, så vi har 500 mennesker inde ad gangen.

- Det er klart, at der er en nedre grænse for forsamlingsstørrelsen, men vi har bare ikke forholdt os til det i styregruppen endnu, siger Per Kragh.

Den 26. april er der digitalt optaktsmøde for teltholderne fra sidste år.

- Vi hører først, om de, der skulle have været teltholdere i 2020, ønsker at byde ind på fællestemaet »Fremtidens Odsherred« igen i år. Jeg tror, at de fleste er med igen, siger formanden.