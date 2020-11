Se billedserie Hvor langt mon eleverne i Højby kan springe? I lighed med andre skoler, havde Højby Skole sat en hel dag af til at regne den ud og sætte tal og udregninger til en masse sportsgrene på Matematikkens Dag. Privatfoto.

Styr på tallene: Skole-elever regnede det hele ud

Odsherred - 14. november 2020 kl. 06:30 Af Marianne Nielsen

Der var knald på regnearket på Højby Skole, der i lighed med andre skoler i Odsherred, satte gang i regnemaskinerne en hel dag og hvor alle elever, store som små, arbejdede med matematik og sport.

Matematik i sportens verden var nemlig årets tema for Matematikkens dag, som skoler i hele landet deltog i torsdag.

I Højby blev eleverne i udskolingen bedt om at finde boldøjet frem og sat til at undersøge, om de kunne ramme netmaskerne i målet. Hvor meget kunne der scores på ti forsøg med forskellige bolde og på forskellige størrelse mål, disse tal skulle bearbejdes til et kassediagram.

Verdensrekorder for kvinder og mænd i atletik, for 50 år siden og nu, var også på skemaet for de ældste Højby-elever. Der skulle udregningerne ske i procenter og der blev snakket om, hvordan biologien spiller ind på resultaterne.

På mellemtrinnet blev der arbejdet med forskellige bolde, hvor størrelse, vægt og omkreds samt deres egenskaber blev undersøgt nøje.

5. klasse havde deres cykler med i skole, og undersøgte hvor mange gange man skulle træde for at komme en hel runde.

I indskolingen var der også rekorder i spil. De forsøgte at nå frem til, hvor langt de selv kunne kaste, hoppe, og springe - målt i forhold til verdens bedste.

- Det er fedt, at opleve en hel dag, og at skolen småsyder af bevægelse og matematik. Eleverne virker glade og engagerede, og de synes det er sjovt at have matematik på en anderledes måde. For os som skole er det vigtigt at præsentere faget på en anderledes måde og give inspiration til bevægelse i undervisningen, fortæller Camilla Lynge, der er matematikvejleder på Højby Skole.