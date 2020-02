- Nu skal medlemmerne af Grønt Råd Odsherred studere oplægget nærmere og ikke mindst tage det med til de organisationer, de repræsenterer, siger Paw Pedersen. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Studerer grønt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Studerer grønt

Odsherred - 28. februar 2020 kl. 21:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev ikke til en naturpolitik for Odsherred på torsdagens møde i Grønt Råd Odsherred

- Det er et imponerende oplæg, vi blev præsenteret for på mødet af den arbejdsgruppe, som har arbejdet med et oplæg til naturpolitik i Odsherred, siger formanden for Grønt Råd Odsherred Paw Pedersen (DF).

Det oprindelige oplæg var på 38 sider, men det lykkedes arbejdsgruppen at koncentrere oplægget til 10 slides på mødet.

- Det er et godt stykke arbejde, som gruppen har lavet. Det er meget visionært, siger Paw Pedersen.

Udvalget kunne nu ikke tage stilling til det omfattende oplæg på en torsdag eftermiddag.

- Det kræver, at vi får det læst grundigt igennem, derfor har udvalgsmedlemmerne fået til 31. marts til at læse det igennem. Og så skal de have mulighed for at vende det i de forskellige organisationer, som det repræsenterer i udvalget, siger Paw Pedersen.

Et godt oplæg

Personligt synes han, at det er et godt oplæg, og hvad angår økonomien, så må man kigge på det.

- Selvfølgelig skal det være realistiske ting, vi kommer med i udspillet, understreger Paw Pedersen.

Grønt Råd Odsherred kan ikke sende sit oplæg direkte til byrådet, men skal sende det til miljø- og klimaudvalget, hvor det i modsætning til Grønt Råd Odsherred kun er politikere, der behandler oplægget.

Paw Pedersen er også formand for miljø- og klimaudvalget.

Han regner med, at Grønt Råd Odsherred kan diskutere oplægget på et møde i april måned.