Studerendes øjne skal åbnes for Odsherred

Odsherred - 16. september 2021

- Vi har brug for at vise de studerende, at de kan få gode arbejdsliv her.

Det sagde erhvervskonsulent Anette Friis på Visionsdagen, som Odsherred Erhvervsforum havde inviteret til i Anneberg Kulturpark onsdag.

- Selvom vi ikke har en decideret uddannelsesinstitution i kommunen, er det meget vigtigt, at vi får studerende herop, og de får skabt gode relationer til vores virksomheder. De studerende skal simpelthen gøres opmærksomme på alle de muligheder, her er, sagde hun.

Odsherreds virksomheder har traditionelt svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og med udsigt til, at kampen om medarbejderne kun bliver endnu hårdere, arbejder man målrettet på gøre kommunen mere attraktiv.

Et værktøj, man arbejder med er den såkaldte attraktionstrekant. Her består de tre ben af muligheder for job, bosætning og det gode liv.

- Odsherred er meget stærk på bosætning og det gode liv - også mere end, vi havde forventet. Men mindre attraktiv på job og arbejdspladser. Derfor består vores opgave først og fremmest i at synliggøre, at det er muligt at planlægge en succesfuld karriere i Nordvestsjælland. Det bliver mange faktisk overraskede over, at de kan, sagde Anette Friis, som blandt andet arbejder på at skaffe midlertidige boliger til studerende, der er i praktik i Odsherred og gøre alt for at skabe de bedste og mest tillokkende rammer, så studerende vælger kommunens virksomheder til - både under uddannelsen og bagefter.

- De studerende bliver koblet på de lokale foreninger alt efter, hvilke interesser de har, så de - mens de er her - opdager alle de tilbud her og får øjnene op for, at det er både muligt og dejligt at bo og leve i Odsherred, sagde Anette Friis.

