Se billedserie Der er ingen planer om at udsætte eksamener eller studenterhuer. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Studenterhuerne bliver ikke udsat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Studenterhuerne bliver ikke udsat

Odsherred - 18. marts 2020 kl. 12:17 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kunne umiddelbart tro, at det er den rene svir for Odsherreds Gymnasiums elever, at de nu bliver undervist hjemmefra, men det er langt fra tilfældet, fortæller rektor, Niels-Peter Babablola Andersson.

- Det går derudaf. Der er ikke ændret noget ved skemaerne, så eleverne skal sidde klar ved tasterne hver morgen klokken 8.10. Og det gør de, ellers får de fravær. Vi har opfordret lærerne til, at give eleverne opgaver, som de skal respondere på. Hjemmeundervisning er faktisk hårdt arbejde for alle parter, fortæller han.

Lærere, administrativt personale og elever er sendt hjem. For lærerne er det en ny måde, at undervise på, men Niels-Peter Babablola oplever stor opfindsomhed fra lærernes side, når de skal give eleverne opgaver.

- Det kan for eksempel være, at bede eleverne gå ud i haven og tage et billede af et træ, og så beregne højden af det træ. På den lange bane skal vi huske at holde fast i den opfindsomhed, når alt det her, er overstået, siger rektor.

Han er endnu ikke bekymret for elevernes kommende eksamener, og fornemmer også, at eleverne er trygge ved situationen.

- 3. G'erne får deres store studieretningsprojekt, SRP, udleveret på fredag. Så har de 14 dage til, at skrive det i. De får deres sædvanlige vejledning fra to lærere visuelt, men ellers er der ingen ændring. Vi har fået carte blanche fra ministeriet til at justere opgaverne, hvis de nuværende omstændigheder giver eleverne ekstra problemer. Så løser vi dem. Det er nok den bedste type af eksamen, de kunne stå med i en situation, som denne, siger Niels-Peter Babalola Andersson.

Gymnasiet er gået i gang med at planlægge de kommende eksamener til sommer. Hvis corona-krisen trækker ud, kan der blive tale om ændringer her.

- Vi planlægger indtil videre alt, som om var hverdagen normal. Jeg ved, at undervisningsministeriet overvejer, hvad der kan gøres, men endnu har vi ikke fået nogen udmeldinger i den retning. Jeg kunne forestille mig, at man vil ophøje årskaraktererne til prøvekarakterer, hvis det ikke blev muligt, at afvikle de sædvanlige eksamener, men det er et gæt, siger Niels-Peter Babalola Andersson.