Studenterhuer med mellemrum

Odsherred - 06. juni 2020 kl. 06:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi gør alt hvad vi kan for, at det nok skal blive festligt, men alt bliver ikke, som det plejer, siger rektor på Odsherreds Gymnasium i Asnæs, Niels-Peter Babalola Andersson.

Mens 3. G'erne og 2. HF'erne nu jubler over, at de har fået tilladelse til vogntur efter deres eksamen, så kan eleverne ikke regne med, at resten af deres eksamensfejring bliver som det har været i tidligere år.

- Vi arbejder lige nu ud fra en plan om, at forældrene muligvis ikke kan være med, når eleverne får hue på eller skal have deres eksamensbevis til dimissionsfesten den 26. juni, siger Niels-Peter Babalola Andersson.

For at leve op til coronaregulativerne, vil rektor give STX-eleverne huer på den 22. juni, hvor de officielt springer ud som studenter. HF-elever skal op til lidt flere eksamener, og får deres hue på af rektor den 23. og 24. juni i takt med, at de afslutter deres sidste mundtlige eksamener.

- Huerne bliver uddelt med mellemrum, og vi kommer til at afvikle dimissionen den 26. juni klassevis, så en klasse ad gangen kan komme ind og få deres eksamensbevis. Vi har lånt et stort telt, så det kan komme til at foregå udendørs, fortæller rektor.

Hans tale til afgangseleverne bliver så heller ikke, som den plejer.

- Vi er gået i innovationsmode, og forsøger, at finde på en måde at gøre det på. Den kan ikke holdes samtidig til alle elever, så i sidste ende kan jeg blive nødt til at holde den samme tale seks gange - men så gør jeg det, siger Niels-Peter Babalola Andersson.

Andre af de populære traditioner i forbindelse med dimissionen er hele skolens kædedans rundt om statuen »Liv« af kunstneren Børge Jørgensen, Egebjerg, og kast med de nyerhvervede huer foran hovedindgangen.

- Det bliver også klassevis, hvis det overhovedet bliver til noget, siger Niels-Peter babalola Andersson.

