Streetfood-sagen: Det vælter ind med tilbud om alternative placeringer

De otte containere, der står næsten færdig-ombyggede og udsmykkede til Strandlyst Streetfood, som her 14 dage før opstart er blevet bremset for i år af en klagesag i Planklagenævnet, venter nu på en eller flere midlertidige placeringer.

Det er Asnæs og Omegns Brugsforening, der har bedt Tonny Lynge udvikle et koncept for noget, der kan skabe et nyt fællesskab på tværs af sommerhus-området.

- Det er væltet ind med tilbud og forslag til alternative placeringer for containerne. Det har været meget positivt at opleve. Så nu glæder jeg mig til, at Odsherred Kommune åbner tirsdag morgen, så vi kan komme i gang med arbejdet. Jeg håber meget, at det kan lade sig gøre at give nogle midlertidige dispensationer til at stille containerne op, siger Tonny Lynge.