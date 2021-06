Strandlyst Streetfood åbner 25. juni på Åsevangsvej

- Jeg havde brugt meget tid på at få Streetfood Strandlyst op at stå på Lýngvej, og da det ikke kunne lade sig gøre nu på grund af en naboklage til Planklagenævnet, der skal bruge et halvt år på at behandle klagen, så laver jeg det i stedet for her på min ejendom på Åsevangsvej 70 nord for Asnæs, fortæller Tonny Lynge.