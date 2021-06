Se billedserie Back to Back - med guitarist Nis Bøgvad (tv.) og sanger Morten Remar giver koncert i Pakhuset. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Storyteller-koncert: Back to Back giver ikke op - finder en vej, landevejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Storyteller-koncert: Back to Back giver ikke op - finder en vej, landevejen

Odsherred - 05. juni 2021 kl. 17:15 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Corona-nedlukningen har været hård ved den danske musikbranche, også for duoen Back to Back, men Morten Remar og Nis Bøgvad er tilbage på landevejen, og 11. juni kan de opleves i Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland.

- Jonathan giv aldrig op, glem de nederlag. Kærligheden finder vej, det sker for dig en dag, synger Back to Back i kæmpehittet om Jonathan fra 1989.

Den medfølende tekst er en slags evigtgyldig peptalk til et ensomt menneske i en livskrise, hvor selv sommeren er kold, og mågerne skriger.

Sangen er stadig ekstremt populær, den har over 7,5 millioner afspilninger på Spotify, og 11. juni er der mulighed for at høre den live i Pakhuset i Nykøbing Sjælland, sammen med en masse andre Back to Back-sange, når Remar og Bøgvad giver koncert på PakhusScenen sammen med guitarist Dennis Flacheberg.

Trods corona-nedlukning med aflyste koncerter og nul indtjening gav de to musikere ikke op, de fandt en vej - landevejen - og nu er de klar til at tage på en ny turné med deres storyteller-koncert.

Nedlukningen - Det var virkelig svært under nedlukningen, hvor der var en periode uden jobs, men nu er vi glade for at komme ud at spille igen, og vi mærker en stor gensynsglæde hos publikum, fortæller guitarist og producer Nis Bøgvad.

- Vi har 40 jobs hen over sommeren og efteråret, og det er jo dejligt - kulturhuse, koncertsale, teatersale.

- Desværre røg festivalerne i svinget, siger Nis Bøgvad, der glæder sig til at spille i Pakhuset for første gang.

Han har sommerhus i Yderby på Sjællands Odde og kender udmærket Nykøbing.

Story-telling - Vi vil synge en stribe sange, som folk kender, og vi gør vores bedste for at skabe gode versioner af dem. Og så fortæller vi en masse sjove historier ind imellem. Det bliver en storyteller-musikaften, hvor vi blander historier ind i musikken. Vi tager lige bestik efter, hvad folk har lyst til, fortæller Nis Bøgvad.

Trods koncert-aflysninger og nul indtjening har nedluknings-perioden ikke kun været dårlig, mener Nis Bøgvad.

Sanseligheden - Vi har nok allesammen lært noget om os selv, og lært at være sammen på andre måder. Det har været en slags eksperiment. Jeg tror mange har fundet frem til en anden sanselighed og kropslighed, siger Nis Bøgvad.

- Til koncerten prøver vi at møde publikum, der hvor de er, prøver at få stemningen op, men med en snert af eftertænksomhed, siger guitaristen.

Den populære sang »Jonathan« handler om at holde fast i det gode i livet, og forsøge at lægge det dårlige bag sig.

Soundtracket På den måde er »Jonathan« et oplagt emne til corona-tidens soundtrack. Duoen blev da også inviteret med i det populære DR-underholdningsprogram »Fællessang - Hver for sig«.

- Det var en stor ære og et privilegium at være med i »Fællessang« og få lov til at optræde for folk, der sad hver for sig hjemme i stuerne. Det var en svær tid med nedlukningen, men jeg er glad for, at vi har klaret det så godt herhjemme, siger Nis Bøgvad.