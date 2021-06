Se billedserie 3B på Asnæs Skole blev fredag formiddag udråbt som vinder af det landsdækkende Skole OL i deres årgang.

Stort tillykke: Asnæs Skole vinder Skole-OL

Odsherred - 18. juni 2021 kl. 12:32 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Jubelskrigene kunne uden tvivl høres langt væk, da 3.B på Asnæs Skole fredag kort efter klokken 10 blev udråbt som vindere af det landsdækkende virtuelle skole-OL. Mens lærerne var blevet adviceret på forhånd, så vidste eleverne ingenting. Inden resultatet blev afsløret, kunne man have hørt en knappenål falde til jorden. Da der pludselig stod »3.B på Asnæs Skole« på storskærmen og livetransmissionen fra Billund, røg hele klassen op fra gulvet med et højt jubebrøl. Lidt højt, men meget rørende med så meget glæde og begejstring. Igennem de sidste tre uger har eleverne i 3.B haft gang i gang i konkurrencer med sjove øvelser - for eksempel at spille bold, mens de stod på hovedet - hvor de har indsamlet point. 32.000 skolelever og 1500 klasser over hele landet har deltaget i konkurrencen.

Skole OL er Danmarks officielle Olympiske Lege for skoleelever, hvor klasserne konkurrerer sammen som et hold. Skole OL er udviklet af Dansk Atletik og Danmarks Idrætsforbund i samarbejde med TrygFonden og Nordea-fonden og en række sponsorer. I 2021-2024 er Billund Kommune som hjemsted for Børnenes Hovedstad vært for Skole OL Finalen. Værtskabet er støttet af Ole Kirk's Fond.

Eleverne vinder en heldagstur til Wow Parken i BIllund, og det vil heller ikke være for meget at påstå, at de har retten til at kalde sig Odsherreds sejeste skoleelever.