6. klasse på Fårevejle Friskole kan ende med at blive Danmarksmestre i viden om bøger. Foto: Mie Neel.

Stort tillykke: 6. klasse skal til DM

6.klasse fra Fårevejle Friskole kvalificerede sig onsdag til DM i SmartParat svar-quizzen, som er et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og landets børnebiblioteker.

600 6. klasser deltager hvert år i quizzen, som har til formål at fremme og fastholde børns læselyst. Eleverne fra Fårevejle Friskole er med deres foreløbige deltagelse allerede udråbt som Sjællandsmestre, og fik da også et stort tilllykke med at være gået videre i konkurrencen på friskolens Facebookside.