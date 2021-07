Direktør i Odsherred Zoo Rescue i Asnæs, Joan Thygesen, glæder sig over, at 2020 gav plus på regnskabets bundlinje. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Stort overskud i Zoo-regnskabet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort overskud i Zoo-regnskabet

Odsherred - 15. juli 2021 kl. 17:17 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Børnefamilierne strømmede i Odsherred Zoo Rescue sidste sommer takket være regeringens 50-procentsordning. Samtidig fik dyreparken hjælp til at betale faste udgifter og suppleret med flere større pengedonationer, så kan Odsherred Zoo Rescue nu præsentere et regnskab med sorte tal på bundlinjen.

Et overskud på 1.350.688 kroner i 2020 mod bare 10.491 kr. året før, gør zoo-direktør Joan Thygesen fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden.

En god del af overskuddet skyldes nemlig en stor håndsrækning til projekter, der sikrer en tørskoet fremtid i dyreparken, der gennem flere år har døjet med

- Det er nogle ret store donationer til projekter jeg har arbejdet på i et par år. Blandt andet en pænt stor donation til at få lavet dræn på 15 tønder land. Vi har også fået en donation til reparation af tage på de store rescuehuse vi har. Det har været en kæmpe lettelse og betød en vinter uden bekymringer om dyrene nu havde det tørt, fortæller hun.

Hjælpepakkerne hjalp Af regnskabet fremgår det, at dyreparken har modtaget 1.692.814 kroner i Covid-19-hjælpepakker.

- Vi åbner jo normalt i påsken, og så plejer vi at omsætte for rigtig mange penge, som holder os kørende frem til sommerferien. Det måtte vi ikke, og kunne først åbne i maj, så vi fik hjælp til husleje, el og lønninger til folk, jeg ikke kunne sende hjem da dyrene jo skulle passes og hvad de indtægter nu ellers skulle dække, forklarer Joan Thygesen.

Egentlig var Odsherred Zoo Rescue ikke berettiget til andre hjælpepakker, men så besluttede regeringen at finansiere halvdelen af entré-prisen i sommeren 2020 for at sætte skub i trængte oplevelsesøkonomier i et år, hvor folk ikke kunne rejse til udlandet som de plejer.

- Det betød, at vi fik rigtig mange gæster i parken. Især børnefamilierne kom. Vi kunne se, at mange kom for første gang eller kom to gange, fortæller direktøren, der dog måtte lægge ud for statens initiativ helt frem til marts i år. Først da tikkede pengene ind på kontoen.

- Vi var blevet lovet pengene otte uger efter, men det fik vi ikke. Det var hårdt, men så havde vi heldigvis den flotte omsætning, der gjorde at vi trods alt sammen med mindre donationer gik vinteren pænt i møde, fortsætter hun.

Ingen forventninger til 2021 Selvom 2020 endte som et økonomisk godt år, så gør Joan Thygesen sig ingen forhåbninger om, at det gentager sig i år.

- Det tror vi ikke på. Der var ingen her i påsken og kravet om coronatest har taget spontaniteten ud af besøgene. Folk kunne ikke finde ud af det og der gik lang tid før man fandt ud af, at man kunne nøjes med en kviktest. Vi ligger på 35 procent færre gæster siden påsken. Det er voldsomt for os. Vi skal nok klare den, men det bliver hårdt at komme igennem, konstaterer Joan Thygesen.